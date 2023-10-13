以軍報復攻擊加薩動用白磷彈

總部設在美國的「人權觀察」（Human Rights Watch，HRW）組織周四證實，以色列在加薩走廊和以色列-黎巴嫩邊境沿線的軍事行動中使用了白磷彈。而白磷這種化學物暴露在氧氣中會燃燒，一旦接觸人體皮膚，會導致嚴重灼傷。此外，人權觀察說，它還能「引燃附近建築物、田野和其他民用物」。

據《商業內幕》（Business Insider）網12日報導，人權觀察證實了兩段影片的真實性。影片顯示，以色列在加薩港口和以黎邊境沿線的農村地區使用白磷彈。巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲，造成以色列超過1,300人喪生後，以軍加強報復行動，重手打擊加薩，至少已導致1,537名巴勒斯坦人死亡。

人權觀察除了核實這兩段影片外，也訪談了兩名描述以軍在加薩上空使用白磷彈狀況的人士。在人口稠密的平民區使用白磷彈違反了國際人道法（international humanitarian law），而人權觀察說，它認為以色列國防軍（IDF）對加薩動用白磷彈是非法的。

人權觀察組織中東地區副主任法奇（Lama Fakih）說，只要在人口稠密區使用白磷彈，就有導致灼傷和終生受苦的高風險。事實上，這並不是以色列第一次被指控在加薩動用白磷彈。早在2009年時，人權觀察就公開報告，說以色列國防軍對加薩22天的軍事行動中，廣泛使用了白磷彈。而使用的地點除了人口稠密區外，還包括學校、醫院和人道救援倉庫，導致當地平民死傷。

BREAKING: Israel has used white phosphorus in military operations in Gaza and Lebanon, putting civilians at risk of serious and long-term injuries.



White phosphorus causes excruciating burns and can set homes afire. Its use in populated areas is unlawful.https://t.co/TbCVA5Qynp pic.twitter.com/4UKANHTwI2 — Human Rights Watch (@hrw) October 12, 2023

以色列重手報復攻擊加薩