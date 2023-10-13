巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）上週六突襲以色列，對平民進行無差別殺戮，以色列昨（12）日公布幾張小嬰兒遭殺害、焚燒的照片，證明哈瑪斯的慘無人道的罪行。

路透社、《以色列時報》報導，以色列政府12日向來訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、北約組織國防部長們展示一系列大屠殺照片，景象殘酷，讓人不忍直視。

Hamas is worse than ISIS. pic.twitter.com/3b6nJtydTZ — confused (@coinssglobal) October 11, 2023

部分照片呈現嬰兒被子彈打穿頭部，躺在血泊之中；有的嬰兒則是被燒成焦炭、面目全非，難以想像他們生前遭遇的恐懼與痛苦。

另外還有影像顯示嬰兒身上佈滿彈痕、士兵遭到斬首，以及年輕人被活活燒死在車裡的證據。親眼目睹的布林肯表示，這是「難以想像的邪惡，讓人難以理解」。

以色列政府表示，公開這些照片是希望能讓世人看到哈瑪斯的殘暴，理解以色列的憤怒與痛苦。總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）再次重申：「哈瑪斯不是人，他們是野獸，是伊斯蘭國（ISIS）。」

布林肯此行主要目的之一，是表示美國力挺以色列、打擊哈瑪斯的決心，但同時也呼籲保護加薩人民不受傷害。根據當地衛生單位統計，自從以色列發動報復性空襲以來，已有1537名巴勒斯坦人被殺死，死者中包括500名兒童。