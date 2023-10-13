巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）上週六突襲以色列，對平民進行無差別殺戮，以色列昨（12）日公布幾張小嬰兒遭殺害、焚燒的照片，證明哈瑪斯的慘無人道的罪行。

路透社、《以色列時報》報導，以色列政府12日向來訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、北約組織國防部長們展示一系列大屠殺照片，景象殘酷，讓人不忍直視。

部分照片呈現嬰兒被子彈打穿頭部，躺在血泊之中；有的嬰兒則是被燒成焦炭、面目全非，難以想像他們生前遭遇的恐懼與痛苦。

另外還有影像顯示嬰兒身上佈滿彈痕、士兵遭到斬首，以及年輕人被活活燒死在車裡的證據。親眼目睹的布林肯表示，這是「難以想像的邪惡，讓人難以理解」。

以色列政府表示，公開這些照片是希望能讓世人看到哈瑪斯的殘暴，理解以色列的憤怒與痛苦。總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）再次重申：「哈瑪斯不是人，他們是野獸，是伊斯蘭國（ISIS）。」

布林肯此行主要目的之一，是表示美國力挺以色列、打擊哈瑪斯的決心，但同時也呼籲保護加薩人民不受傷害。根據當地衛生單位統計，自從以色列發動報復性空襲以來，已有1537名巴勒斯坦人被殺死，死者中包括500名兒童。

文章來源：Netanyahu’s office releases horrifying images of infants murdered by Hamas
文章來源：Israel releases images of slain children to rally support after Hamas attack
文章來源：Palestinian death toll from Israeli attacks on Gaza passes 1,500

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