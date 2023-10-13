42歲女星江泳錡演出《甘味人生》走紅，今年7月她投下震撼彈宣布結束婚姻，前夫是電視台監製楊煥喻，隔月江泳錡因長期受到子宮肌腺症影響，毅然決然拿掉子宮。近日她受訪坦言和前夫仍住在一起，甚至還是睡在同一張床上，她表示因為目前因工作不常在台灣，找房子很麻煩，就暫時不改變現況。

江泳錡2019年與電視台監製楊煥喻舉行婚禮，今年7月正式宣布離婚，據《TVBS新聞網》報導，江泳錡受訪澄清和老公認識很久，登記結婚的時間點早在8年前，因此不是其他報導所說的結束「4年」婚姻，而是「8年」，至於分開主因，江泳錡坦言兩人個性太衝動，其實一開始旁人都不看好，婚後發現彼此比較適合當朋友，不適合當夫妻，所以就退回原位。

江泳錡低調表示，對於離婚一事不想多談，第一是前夫還愛著她，第二是兩人離婚3個月竟還住在一起，她認找房子麻煩，加上前夫用愛犬牽制她，所以暫時沒分開住，並強調目前真的回到家需要相處的時間，每天不超過5小時，提到前夫她更表示，當年很多人說她壞話，指她有老公靠才能到電視台當藝人，但兩人結婚時，楊煥喻還沒進電視台，不可能拿一輩子幸福當籌碼。

江泳錡過去常受子宮肌腺瘤所苦，2017年還差點引發敗血症沒了命，今年8月她分享因為自己的症狀嚴重到每次生理期血量大到要用夜用型衛生棉，每個月一定會有2天送急診打止痛針，因此決定要摘除子宮，永絕後患，她表示：「我想了快三年，終於下決定了。畢竟我還年輕，所以保留了卵巢！至少還有賀爾蒙。」