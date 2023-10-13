國寶集團總裁朱國榮涉及掏空、內線交易、炒股等弊案，於9月7日棄保潛逃，高院沒收他4億交保金並通緝，但朱另涉炒作松崗資產管理公司股票獲利上億案，北檢公訴檢察官認為朱已逃匿，向北院聲請沒收朱1億元交保金，北院傳喚具保的朱男胞妹朱佩瑜，朱女證稱幾個月無法聯繫哥哥，不曉得哥哥是否出國，北院裁定沒收朱的1億元交保金獲准。因此朱國榮涉訟的5億元交保金已全遭沒收。

無獨有偶的是，涉及這起炒股案的被告除朱國榮外，另股市老師鄭光育也因不到庭，去年已先遭北院裁定沒收200萬交保金，並發布通緝。

朱國榮涉及掏空、內線交易、炒股等弊案，台灣高等法院各判8年及16年徒刑，但他卻於9月7日棄保潛逃，高院沒收他4億交保金並通緝，目前北檢已依違反《入出國移民法》，指揮刑事局及信義警分局組成的專案小組偵辦中。

但朱國榮另涉嫌於2018年炒作松崗資產管理公司股票，將股價由28.5元一路炒至53元，獲利1.2億元，同時間前股市老師鄭光育透過網路散布訊息炒高松崗股價至94.4元。台北地檢署2019年5月傳喚朱後，諭令朱1億元交保，2020年12月依《證交法》起訴朱、鄭、朱的助理林桂馨、鄭的友人沈振東4人。案件北院審理中。

北檢公訴檢察官因朱已逃匿，日前向北院聲請沒收他當年交保的1億元保證金，北院於9月22日傳喚朱，並於9月28日傳喚朱的律師及具保人朱男胞妹朱佩瑜。朱女到庭證稱已有好幾個月無法聯繫哥哥，完全不曉得哥哥是否出國。

北院審酌朱已被高院通緝，具保人不知朱行蹤，認定朱已逃匿，裁定沒收朱的1億元交保金，近日將發布通緝。