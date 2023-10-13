大陸國家統計局今日公佈數據顯示，今年9月大陸全國消費者物價指數（CPI）同比持平；而1至9月平均，全國CPI比上年同期上漲0.4％。此外，9月大陸全國生產者物價指數（PPI）同比下降2.5％，環比上漲0.4％。1至9月平均，PPI比上年同期下降3.1％。

數據顯示，9月大陸全國CPI環比上漲0.2％。其中，城市上漲0.2％，農村上漲0.3％；食品價格上漲0.3％，非食品價格上漲0.2％；消費品價格上漲0.4％，服務價格下降0.1％。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟進行瞭解讀。9月消費市場持續恢復，CPI環比繼續上漲，但受上年同期對比基數走高影響，同比由漲轉平。

董莉娟指出，從環比看，CPI上漲0.2％，漲幅比上月回落0.1個百分點。從同比看，CPI由上月上漲0.1％轉為持平。

據測算，在9月的CPI同比變動中，翹尾影響約為-0.2個百分點，上月為0.2個百分點；今年價格變動的新影響約為0.2個百分點，上月為-0.1個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.8％，漲幅與上月相同。

此外，董莉娟說，9月受工業品需求逐步恢復、國際原油價格繼續上漲等因素影響，PPI環比漲幅擴大，同比降幅收窄。

董莉娟稱，從環比看，PPI上漲0.4％，漲幅比上月擴大0.2個百分點。從同比看，PPI下降2.5％，降幅比上月收窄0.5個百分點。

據測算，在9月2.5％的PPI同比降幅中，翹尾影響約為-0.2個百分點，上月為-0.3個百分點；今年價格變動的新影響約為-2.3個百分點，上月為-2.7個百分點。