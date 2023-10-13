郭彥均（右）和老婆小豬結婚10年，個性、生活習慣都十分契合。（郭彥均提供）

郭彥均（左）讓老婆小豬了解藝人的工作，好讓她放心。（郭彥均提供）

郭彥均收入幾乎上繳給老婆大人。（郭彥均提供）

郭彥均以東森《超級總動員》入圍第58屆金鐘獎兒童少年節目主持人獎，與搭檔鍾欣凌連4年獲提名，得不得獎已變得平常心。他前2年敗給因「婚內出軌」引發話題的薛紀綱（小兵），今年再度交鋒，問最大勁敵是誰？郭彥均笑說：「沒有勁敵，搞不好我也是別人的勁敵。」不過，愛妻的郭彥均自曝曾因欺瞞老婆，惹得她大發飆，至今記憶深刻，直呼：「我嚇死了。」

郭彥均與老婆陳瑋珊（小豬）愛情長跑10年後，於2013年結婚，育有1女圓圓。夫妻倆相處已20年，郭彥均笑言已沒有火花，但2人個性、生活習慣都十分契合，「我們是不過節日的人，也不大會出去玩，我們就是在一起就好了，去哪都無所謂，比較不浪漫那種」。

老婆會擔心娛樂圈誘惑多？郭彥均表示「不會」，他說和老婆學生時期就交往，出道後，剛開始拍戲，都會帶她去，好讓老婆了解藝人的工作環境，她才會安心，「我演藝圈的朋友她都認識，很多不放心都是不了解，她知道我們工作很辛苦，真的在工作實在沒辦法玩有的沒的。」

他說老婆唯一只要求他不能熬夜，因對身體不好，寧可他早上6點去打麻將，也不能夠晚上6點打到天亮。郭彥均透露剛結婚時，某次出外景搭機返台，一落地就去攝影師家打麻將，當時他騙老婆飛機停飛，好死不死有工作人員打卡，老婆發現氣得發飆，把他平常捨不得穿的鞋子、衣服全往洗碗槽、馬桶丟，郭彥均記憶猶新地說：「她說每天一個人在家就是要等我回來，我不回來還騙她。」

郭彥均形容家裡當時慘況，「那天我清晨5點回去，她房間門就鎖起來，家裡就像遭小偷一樣，衣服都一件5、6千我捨不得穿，她把它們丟到馬桶裡面去，鞋子拿牛奶潑， 我完全沒有生氣，默默地在她出房門前，擦鞋子、整理家裡。」郭彥均知道老婆為教訓他才會暴走，之後也學乖，認命抱著髒掉的衣服送洗，無奈說：「洗了4000多塊，還有其他鞋子、衣服都報銷。」

婚後另一次惹老婆生氣是女兒出生後，當時2歲的圓圓手軸、膝蓋附近起疹子，疑似有點異位性皮膚炎，夫妻就在要不要帶小孩掛急診起爭執，老婆情緒失控摔碎2人婚紗照，還脫口說出「離婚」2字就跑出去，郭彥均事後自我檢討，抱著老婆哭，他也體諒老婆帶小孩辛苦，所以當被問第2胎時，他回：「要不要生小孩我覺得要聽我老婆的。」

他收入幾乎上繳給老婆大人，個人銀行存款僅維持10萬，繳些卡費、水電費等，出門身上只帶5000元跟一張悠遊卡，笑說：「所以我朋友都是大哥大姐，像玉琳哥，跟他們出去也不用花錢。」至於擁有3棟房產的郭彥均，現居3000萬的房子仍在繳貸款，已繳了7年，他喊話希望再3年能還清。

而郭彥均與鍾欣凌合作《超級總動員》10年，見證鍾欣凌生2個小孩、拿了數座金鐘，開玩笑稱跟她工作很好，不用注重體態，數十年如一日，「她是全台灣身材維持最好的女明星。」反倒是他自己變化很大，自嘲：「我以前很俗，現在還好一點。」至於今年將和誰走紅毯，他表示還在說服8歲的女兒，陪他2度出席金鐘獎。