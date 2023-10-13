將成為自由身的二刀流大谷翔平，有望在自由市場簽下創大聯盟紀錄的合約，傳出東岸球隊紅襪也力求大谷加盟，美媒《FanSided》記者威爾生（Josh Wilson）則提出一個方法，建議紅襪可先網羅大谷貼身翻譯水原一平。

紅襪日籍強打吉田正尚季中打出高水準表現，攻擊指數一度暫居全隊之冠，也曾是美聯新人王強力人選，但進入球季後半段成績開始下修，紅襪戰績也跟著跌落谷底，以不滿5成勝率在美聯東區墊底，吉田正尚無法在旅美第一年就打進季後賽。

吉田正尚季末陷入一段低潮，紅襪認為他和球隊在溝通的部分能夠做得更好，想為吉田更換新的翻譯，因此威爾生將腦筋動到大谷翔平翻譯水原一平身上。過去日籍牛棚好手岡島秀樹效力紅襪時，身邊翻譯正是水原一平，雙方具有合作經驗。

雖然大谷翔平較心儀西岸球隊，不過和波士頓連結性深，合作代言的運動品牌大廠New Balance就是坐落於豆城，紅襪陣中不但有著同樣是日本選手的吉田正尚，更是孕育出「二刀流傳奇」貝比魯斯（Babe Ruth）的球隊。