周五香港恆生綜合指數早盤跌252點或1.4%，為17986點。國企股(H股)跌1.4%。科技指數跌2.2%。

此前大陸國有的中央匯金增持中國四大銀行之後，提振了港股大盤信心，帶動了一波漲勢。周五四大銀行小幅拉回，工商銀行、建設銀行、中國銀行皆跌近1%。

周五網路科技股下挫，騰訊跌逾1%，阿里巴巴、美團和百度跌逾3%，京東大跌逾7%。

汽車股跌勢明顯，蔚來跌4.2%，零跑跌3.6%，小鵬和理想皆跌近3%。

在野村降級之下，中海物業跌7.9%，並走在連三跌的路徑，累計已經跌逾25%。