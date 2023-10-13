周五香港恆生綜合指數早盤跌252點或1.4%，為17986點。國企股(H股)跌1.4%。科技指數跌2.2%。
此前大陸國有的中央匯金增持中國四大銀行之後，提振了港股大盤信心，帶動了一波漲勢。周五四大銀行小幅拉回，工商銀行、建設銀行、中國銀行皆跌近1%。
周五網路科技股下挫，騰訊跌逾1%，阿里巴巴、美團和百度跌逾3%，京東大跌逾7%。
汽車股跌勢明顯，蔚來跌4.2%，零跑跌3.6%，小鵬和理想皆跌近3%。
在野村降級之下，中海物業跌7.9%，並走在連三跌的路徑，累計已經跌逾25%。
在連升六個交易日、漲千點之後，港股周五低開1.6%；此前美國公布九月CPI數據，較預期更為火燙，市場提高對升息的預期。反映中概股的金龍中國指數隔夜大跌3.4%。
周五香港恆生綜合指數早盤跌252點或1.4%，為17986點。國企股(H股)跌1.4%。科技指數跌2.2%。
此前大陸國有的中央匯金增持中國四大銀行之後，提振了港股大盤信心，帶動了一波漲勢。周五四大銀行小幅拉回，工商銀行、建設銀行、中國銀行皆跌近1%。
周五網路科技股下挫，騰訊跌逾1%，阿里巴巴、美團和百度跌逾3%，京東大跌逾7%。
汽車股跌勢明顯，蔚來跌4.2%，零跑跌3.6%，小鵬和理想皆跌近3%。
在野村降級之下，中海物業跌7.9%，並走在連三跌的路徑，累計已經跌逾25%。
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