又傳遊蕩犬攻擊事件！台南市仁德區日前發生一起遊蕩犬集體獵捕、追殺小黑狗，小黑狗慘遭當街咬死，消息傳出後，不少在地居民嚇得驚呼「這樣誰敢出門？」市議員郭鴻儀表示，事發地點蚊人口稠密區，難以想像萬一遭到圍攻、被咬的是老弱婦孺，會發生什麼情形？他今天將在議會質詢時，要求動保處盡速處理。

郭鴻儀指出，這起事件發生在仁德太子里，10日凌晨，有民眾住處監視器拍下小黑狗遭到一群遊蕩犬獵捕的畫面，相當殘忍；當天也有附近居民聽到一陣吠叫聲與哀嚎，驚見大群遊蕩犬在街頭「逞凶」畫面，嚇到根本不敢出門，等到遊蕩犬散去，住戶出門察看，只見黑狗已明顯死亡。

從監視器畫面可以看見，在現場逞凶的遊蕩犬有12隻，「行凶」只花不到2分鐘，小黑狗遭到一陣攻擊撕咬後，失去生命跡象。

郭鴻儀指出，當地居民對於人口稠密的都會區竟然有這麼多遊蕩犬感到訝異錯愕，擔心萬一被圍攻的是路過民眾或小孩、老人該怎麼辦？後果恐不堪設想，希望公部門能妥善處理，不要等到發生有人受傷才來解決問題，要求動保處要正視並解決遊蕩犬的問題。