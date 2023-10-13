美國公債市場每天綠油油，沒有最低只有更低，投資人越套越深，越攤越平，美國10年期公債利率不斷創近16年新高，上週還一度超過4.8％，近期美債的跌幅看似無止盡，但有ETF經理人指出，現在美債的跌幅讓投資人未來大賺的可能性提高，總報酬有機會逾20％。

10／1起美國學生貸款恢復償還，影響接下來個人消費支出，目前汽車工人罷工也影響汽車業產出，加上美債殖利率大幅上升，令美國經濟成長陥入衰退風險提升。此外，以巴衝突令市場不確性升高，美債避險需求攀升，若投資人在目前殖利率進場持有美債20年ETF，匯率不變情況下，一年後總報酬有機會逾20％。

富邦美債20年(00696B)ETF經理人王素珍估計，一年後美國債市可能有兩種情況發展，其中最可能情境是下半年經濟逐漸回暖，如同美國聯準會利率點陣圖所示，2024下半年降息兩碼，10年公債利率降至4％，如此一來美債20年期將上漲13％。另一種發生機率較低的是美國經濟受高利率影響，下半年經濟走向衰退，10年公債利率降至3.5％，期間美債20年期報酬可逾20％。

王素珍進一步表示，投資就像滑輪溜冰比賽，堅持不放棄就有機會逆轉勝，美債20年價格已經來到地板價，投資人應趁目前價位相對低時持續累積部位，等待勝利的曙光。此外，在等待的同時，債券ETF的主要特性就是可固定領息，近期市場上就有多檔債券ETF除息，以富邦美債20年(00696B)ETF為例，根據富邦投信10／2公告，00696B本次每單位預估配息金額0.23元，以10／2收盤價換算的年化配息率為3.05％，尚未持有的投資人可以把握最後買進日10／18前買進，即可參與除息。