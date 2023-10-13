小白菜可說是陽春麵的第一配菜，專家表示，小白菜的營養價值非常高，例如含鉀量高，有助降血壓，另含多酚類物質可有助心血管健康；此外，小白菜有助於預防癌症、保護消化系統、提高免疫力等。

台灣大學生物產業學系講師洪泰雄在其粉專表示，小白菜是一種營養價值非常高的蔬菜，含有豐富的維生素C、K、B6、葉酸、鈣、鉀等礦物質，同時也是一種低熱量、高膳食纖維的食物。

他強調，小白菜具有降血壓效能，因為小白菜含有鉀，而鉀有助於降低血壓，另因小白菜內含生物活性物質，例如硫化物與芥子油，也具有降血壓的作用。此外，有研究發現，白菜中的一些多酚類物質可能具有抗氧化和抗發炎作用，有助於維持心血管健康。

除了降血壓外，洪泰雄表示，小白菜還有其他對人體健康的好處，例如，它可能有助於預防癌症、保護消化系統、提高免疫力等。

此外，根據農業部的農業知識入口網，小白菜的鈣質含量與牛奶幾乎相同，且本身即有豐富的維生素C能促進鈣質的吸收，是良好的鈣質來源之一，營業成分含有維生素C、鈣、磷、鐵、胡蘿蔔素、蛋白質。