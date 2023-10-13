宜蘭縣8旬林姓老婦今天（13日）清晨5時許運動後，步行經過頭城鎮青雲路一處知名蔥油餅店旁路口時，遭1輛載著水泥的曳引車撞上，林婦當場死亡，警方依肇事逃逸致死偵辦。

林姓老婦清晨在附近國小運動後，準備步行前往附近的早餐店吃早餐，當時由董姓男子駕駛的曳引車，正停等在車道準備北上，但當號誌由紅轉綠時，董男疑因未注意到林婦，林婦遭曳引車撞上，當場死亡。

但董男肇事後即離去，警方獲報後找到董男，董男酒測值為零，確切肇因仍待警方釐清。