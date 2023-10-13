OH MY AMEN 🤯 pic.twitter.com/zBq5KFbZwJ — Houston Rockets (@HoustonRockets) October 13, 2023

火箭新教頭烏度卡真的把火箭打造成煥然一新了！儘管季前熱身賽戰績僅供參考，火箭卻在13日面對主力全上，包含「爆鞋哥」錫安威廉森都先發上場的鵜鶘，竟以120比87輕鬆贏球，搶下熱身賽2連勝，看到自家球隊遭到上季西區墊底火箭這樣痛宰，紐奧良球迷心中勢必不太好受。

上半場打完，火箭就取得56比40領先，來到第三節更把領先擴大到20分以上，儘管末節雙方都派板凳磨練，火箭仍把領先持續擴大到30分以上，也讓鵜鶘輸到灰頭土臉，就算這只是一場熱身賽，但主力全上的他們竟然輸成這樣也太難看了。

火箭以去年探花賈巴里史密斯22分、9籃板表現最佳，傑倫格林、申京與阿蒙湯普生各有12分，阿蒙湯普生還在第三傑上演驚人爆扣，反而是剛被聯盟罰款的迪昂布魯克斯與范維利特兩名新援表現平平，布魯克斯只拿7分，范維利特6分、4助攻。

排出新球季預定先發陣容，也就是麥科倫、赫伯特瓊斯、英格拉姆、錫安威廉森與瓦蘭丘納斯上場的鵜鶘，卻被火箭輕鬆宰翻，麥科倫17分與英格拉姆10分表現還算勉強及格，錫安威廉森與瓊斯卻只各拿4分，瓦蘭丘納斯更是投4中0、得分掛蛋。