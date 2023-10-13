大陸一位女網友私生活混亂，近期發現自己懷孕後，因為無法判斷孩子生父是誰，竟將自己一個月內沒戴套發生性行為的男性全都拉到一個群組，要求一人出來負責，或是乾脆5個人AA墮胎費，否則她就把孩子生下來驗DNA，看是誰的就抱到誰家，讓群組裡面的5個男子全看傻，引起網友熱議。

微博博主「丹丹带你上高速」轉發數張截圖說，這個女人太狠了，竟然拉群組討墮胎費。從對話中可見，一位女網友意外懷孕，將5位男網友拉進群組說，她這個月和群組內的5位男性分別都有發生性行為，但都沒做安全措施，如今意外懷孕，一時無法判斷是誰的小孩，但總有個人要出來負責。

女網友的話一出，群組裡面的男網友直接炸鍋，一位男網友吐槽說「第一次看到這麼清新的乞討方式！」另一人則看傻直呼「生下來吧！倒想看看是誰的種。」也有人嗆前女友說「是不是開趴開到腦袋壞了？」

女網友見無人轉帳竟威脅說「沒人負責，那就你們五個人AA，否則她就把孩子生下來驗DNA，看是誰的就抱到誰家去。」這樣的說法引起群組內的男性反彈，其中一人更是好奇詢問，所以現在群組裡的男的，都是過去一個月的前男友？一次5個嗎？

後來女網友仍不依不饒，幾位「前男友」一時之間也無法判斷女網友是否真的懷孕，但又怕這人真的發瘋把孩子生下來，因此幾人私下協議轉了一筆錢過去。

其中一位男網友感慨地說，當初是透過交友軟體認識這位前女友，本想認認真真談場戀愛，結果和前女友在一起的3個多月，每次要找前女友，對方不是正在夜店裡面玩，就是在去夜店玩的路上，最後兩人分手，而分手不久就被拉到AA墮胎費的群組，讓他大吃一驚，也坦言被上了一課。