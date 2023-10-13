藍白合終於要談了！國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲辦公室12日證實，雙方明（14）日下午舉辦會談，過程全程錄影，結束後再對外說明。藍白兩黨立委皆一致認為，明日的接觸很關鍵，國民黨立委李德維說，「國民黨要做最好的準備，最壞的打算」；民眾黨立委邱臣遠則認為，兩黨之間的談判及磋商，希望由單一窗口代表會談，明天民眾黨會維持民意依歸的主張，但也保持善意跟彈性。

邱臣遠說，民主社會最終還是要民意為依歸，政黨合作不能讓民眾認為是政治分贓，最終還是要採各自支持者可以接受的方案，目前民調是最科學的方式，民眾黨的主張還是以民調為依據。

至於中廣董事長趙少康曾提出，除了民調機制，還要比四成的政黨實力，邱認為，趙少康的發言都尊重，但兩黨之間的談判及磋商，都有明確的代表，希望由單一窗口代表進一步會談，明天下午會談細節都靜待明天討論，「我們維持主張也保持善意跟彈性。」

李德維則說，國民黨要做最好的準備，最壞的打算，民眾黨有相關訴求上了桌都可以清楚明白提出，國民黨也會有所回應。至於民眾黨先前提出3場辯論部分，李說，侯友宜也不是政治素人，一定經得起考驗。

立委賴士葆則認為，希望明日會談順利，因為兩造都清楚，再怎麼偉大，如果分裂各自選，大概就是保送民進黨總統參選人賴清德。賴也被問及前高雄市長韓國瑜出場時機，賴說，韓國瑜要擔任何種角色是主席朱立倫跟他的默契。

賴士葆表示，外界真的期待韓國瑜當藍白合的桶箍，以韓跟藍軍的關係非常密切，帶領國民黨打過2020總統選戰，加上韓跟柯文哲的交情，以這樣子的基礎，他來做桶箍非常合適，外面也非常期待。