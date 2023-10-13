紐西蘭國會大選明天舉行。紐媒預估，民調居冠的國家黨可望與行動黨及第一黨組聯合政府執政。行動黨被視為友台政黨，黨魁及副黨魁都是國會台灣友誼小組成員，曾挺台參與WHO及出席WHA。

左翼的執政黨工黨（Labour Party）在2020年國會大選單獨過半，加上工黨在2017年9月大選後與紐西蘭第一黨聯合執政，執政至今將近6年。

紐西蘭電視台（TNNZ）11日最新民調顯示，主要政黨中，工黨支持度28%，落後以37%居冠的國家黨（National Party）。綠黨（Green Party）則有14%、紐西蘭行動黨（ACT New Zealand）9%、紐西蘭第一黨（New Zealand First）6%。

紐西蘭國會120席，依民調數字預估，工黨可得35席，加上可能合作的綠黨17席、毛利黨2席，共得54席。右翼的國家黨可得47席，加上已有默契組成聯盟之行動黨11席，共58席。

依民調預估，兩陣營都未達到可組成聯合政府的61席。預估坐擁8席的紐西蘭第一黨，可能再次成為造王者，左右哪個陣營能組成政府。是由現任總理、工黨領袖希金斯（Chris Hipkins）繼續領導執政，還是由國家黨黨魁盧克森（Christopher Luxon）成為新總理。

第一黨過去曾分別與工黨及國家黨聯合執政。紐媒預估，這次大選由國家黨、行動黨及第一黨組成聯合政府機會高。希金斯先前已表明不會再與紐西蘭第一黨合作；盧克森則在9月底表示，如果必須與紐西蘭第一黨合作才能改變政府，他會向紐西蘭第一黨領袖皮特斯（Winston Peters）打電話。

此外，紐西蘭國會今年3月首度成立「國會跨黨派台灣友誼小組」，行動黨黨魁西蒙（David Seymour）是成員之一，副黨魁范維爾登（Brooke van Velden）更曾在5月29日至6月1日造訪台灣，強調行動黨「不畏中國施壓、力挺台灣立場」。

國會跨黨派台灣友誼小組5月16日曾透過聯名函，呼籲紐西蘭政府及國會支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及出席世界衛生大會（WHA）。（編輯：郭中翰）1121013