男星KID（林柏昇）日前國慶夜和老婆Rita在台北東方文華酒店補辦婚禮，人緣好的KID婚宴上眾星雲集，從影片可見大家都喝茫玩開，隔天熊熊（卓毓彤）錄影時遇到一樣受邀參加KID婚宴的王心恬，兩人「有志一同」被抓包竟都穿著前一晚的禮服，熊熊尷尬笑說兩人都有洗澡、洗頭應該沒關係。

王心恬11日錄影時曬出和熊熊的合照，笑說：「就看看到底有多少人是穿昨天婚禮的衣服上工的。」自首兩人都是穿了前一晚的禮服參加隔天的錄影工作，熊熊隨即也轉發，強調：「但我們都有洗澡洗頭，衣服穿一樣還好吧。」並不忘加上一個遮臉的表情符號，笑翻網友。

熊熊和王心恬參加KID婚禮，隔天沒換衣參加錄影。（圖／翻攝自beargenie IG）

熊熊今年7月宣布閃婚嫁給前男友Mars，兩人曾在一起3年、分手7年，破鏡重圓不久就決定走入婚姻，不久熊熊就宣布懷孕好消息，明年初將生下愛的結晶，也圓了她當媽媽美夢。本月熊熊出席活動，自曝上圍又升級，從原本的G罩杯升級到H罩杯，因為要辦性別派對，所以寶寶性別仍成謎。

熊熊自嘲和王心恬神默契。（圖／翻攝自beargenie IG）

熊熊過去因私密片風波遭受不少酸言酸語，結婚後她上《命運好好玩》錄影，坦言和老公交往後，Mars曾被朋友酸熊熊負面新聞多，最後憤而離開聚會，讓熊熊聽了超難過，便反問Mars：「會不會後悔我們復合？」對方回應：「不會，因為日子是我們在過的，而且我知道妳不是這樣子的人」。

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