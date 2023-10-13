前內政部長李鴻源日前於直播時稱，不是口罩國家隊就不能買賣口罩，參加國家隊的廠商賺取大額回扣。經濟部長王美花13日痛斥抹黑，直言對方「為了選舉、沒有是非」，這是讓人很心寒的事情。王也強硬要求李鴻源應公開道歉。

王美花今上午赴立法院議場前，接受媒體聯訪，被問到李鴻源指口罩國家隊賺取回扣一事，王美花說，在2020年時全球疫情嚴重，當時台灣其實是政府、產業、企業及一些法人大家一起通力合作，把台灣口罩從一天188萬片增加到2000萬片，不僅供應國人，還可幫助很多國家，那時其實是非常辛苦的一場仗。

王美花指出，當時她個人也在指揮中心擔任物資組組長，所以同仁的調配、當時工具機的業者都免費還自帶便當到工廠去協助裝機，至今也才3年而已，當時民眾的感謝，不應該只是這樣短短幾年時間，變成為了選舉、沒有是非、沒有事實，做這樣的抹黑，這是讓人很心寒的事情，也是非常不應該的事。

現場媒體追問，是否要求李鴻源要更正、道歉，否則提告？王美花回應，李先生還是先就這樣的不當說法趕快道歉，經濟部希望澄清事實，若不道歉再看後續怎麼處理。

另對於台電將首賣小額綠電，王美花表示，為活絡再生能源買賣，今天台電會舉行記者會，年底前先釋出自建再生能源案場的5000萬度綠電，分兩批讓中小企業小額買綠電，會有不同方案，讓大家能在市場買到綠電，詳細情形會在記者會說明。