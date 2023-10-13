蘋果今年9月發表最新iPhone 15系列，同時推出新一代作業系統iOS 17，不料新系統上線災情頻傳，國內外都有網友反應，iPhone竟然會在半夜自動重新開機。

根據《9to5Mac》報導，一名iPhone的使用者發現自己的手機有異狀，他某天早上起床打開手機，發現臉部辨識功能不能解鎖，必須重新輸入密碼，這才發現昨晚手機重新開機過。

報導提到，這名苦主用的手機是iPhone 15 Pro Max，搭配iOS 17.0.3系統，充電器也是用一般的MagSafe。報導建議，如果有疑慮手機是否重新開機過，可以檢查電池使用圖表，來檢查自己的手機是否也中招，如果有出現空白，代表手機在那段時間是關機狀態。

而且不只iPhone 15中獎，舊機型iPhone 12、iPhone 13、iPhone 14的用戶，也紛紛在PTT iOS板上回報災情。有網友在Reddit論壇上指出，他的iPhone半夜自動關機，直到鬧鐘響前1分鐘才開機，釣出一票網友回應，自己的手機也在半夜自動關機，並在幾個小時後自動重啟，更有部分用戶因此錯過鬧鐘，導致工作大出包。

有網友質疑蘋果是否為iPhone加入夜間重啟、定時重啟功能，蘋果官方對此回應，iPhone並沒有這個功能。