百億大亨國寶集團總裁朱國榮涉犯龍邦、台壽保炒股案，遭高等法院依違反證券交易法判刑8年、16年，怎料上月他竟放棄5億保證金潛逃，還搭乘豪華遊艇至菲律賓與31歲陳姓女友及剛滿月的兒子「團圓」，令司法蒙羞。對此，立委曾銘宗昨（12日）在質詢時問及，全台有多少人遭通緝，司法院透露，近4年來共有5.8萬名通緝犯。

針對朱國榮潛逃一事，立委曾銘宗質詢時關切，全台有多少人遭通緝及潛逃出境？對此，司法院刑事廳長李釱任回應，截至2019年至今年8月，通緝犯共有5.8萬人，不過潛逃海外的人數並未特別統計。

曾銘宗質疑，為何司法院沒有掌握潛逃出境的人數，李釱任則指出，司法院僅統計法院審理中行蹤不明的通緝犯，而判決確定卻逃亡的通緝犯是由檢察署統計。

另外，立委林思銘也斥責，為了強化防逃措施，司法院斥資2.87億元成立科技監控中心，但還是發生朱國榮棄保潛逃一案，且科技監控竟未包括經濟犯罪，質疑法官並未充分運用科技偵查設備。