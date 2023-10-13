#Palestine / #Israel 🇵🇸🇮🇱: A recent video recorded today shows members of the Al-Qassam Brigades (#HAMAS) in #Gaza Strip.



One of the members can be seen with an uncommon F-7 HE-Frag rocket, originally produced in #NorthKorea (#DPRK) 🇰🇵. pic.twitter.com/JlkS9HdwPl — War Noir (@war_noir) October 7, 2023

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲以色列，以色列透過瘋狂轟炸加薩走廊反擊，引爆嚴重軍事衝突，目前尚未出現停火跡象，有位軍事部落客發現，哈瑪斯組織成員持有北韓製武器，引起熱烈討論。南韓專家分析指出，金正恩想藉此向國際展現自身實力，北韓官媒則駁斥哈瑪斯使用北韓製武器的說法，痛批是美國政府造謠。

南韓中央日報報導，知名軍事部落客War Noir 8日在社群平台X發文表示，流出的一段影片中，發現哈瑪斯成員手持一枚不常見的「F-7」HE-Frag火箭，而這款武器最初是在北韓製造的。

出身自美國中情局的美國Angelo State University教授Bruce Bechtol受訪時直白表示，哈瑪斯一直以來都有使用北韓製的武器，除了「F-7」之外，可能還有其他來自北韓的武器。

慶南大學教授Eul-Chul Lim則認為，北韓一直都沒有承認供應武器，甚至對涉入戰事保持謹慎態度，但俄烏戰爭後，北韓武器就開始受到關注，他們可能認為是一個好機會，藉著供應武器彰顯自己的地位，並向國際展現自身實力，這有可能改變北韓的外交模式。

不過，北韓官媒引述國際問題評論家李光成的看法，駁斥外界的揣測，「相關的懷疑沒有任何證據，美國政府的假媒體與假專家的說法是毫無根據的謠言，事實上，美國對以色列與巴勒斯坦的衝突有一定責任。」