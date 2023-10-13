中正橋新橋開通 警方提醒交管資訊。（警方提供）

中正橋新橋開通 警方提醒交管資訊。（警方提供）

橫跨新店溪的中正橋是連結雙北市的重要橋梁，全新改建的中正橋新建主橋，10月8日已開放台北往新北方向通行，未來民眾往返雙北將更加便捷。為避免通行初期交通壅塞，中正二警分局提醒相關的交通管制資訊，希望民眾注意。

一、汽、機車駕駛人如需前往永和、新北環河快速道路方向，請行駛新橋二車道「混合車道」。

二、機車駕駛人如需前往堤外道路，請行駛「機車專用道」。

三、舊橋一車道往永和方向僅供汽車行駛，新北往台北方向進城使用調撥車道。

本次新建主橋開放後，台北市重慶南路可行駛新橋通往新北市永和區，另由水源快速道路往新北市方向，也可銜接前往新北環河快速道路，使水源快速道路通往新北永和方向更為便利。

為維護民眾行車順暢，警方已規劃警力及派遣義交，在重慶南路、中正橋台北端上橋處沿線路口指揮疏導，加強路況查報，及時疏導避免臨時道路交通壅塞，中正第二分局提醒駕駛人配合各項交通疏導管制措施，以維交通順暢，確保行車安全、平安返家。