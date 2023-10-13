國民黨總統參選人侯友宜今天到嘉義縣中埔鄉的護理之家，與長者互動，他受訪時對於賴清德於造勢活動上稱會把兩岸和平當作使命，痛批賴根本是「說一套做一套」，賴自稱是「台獨務實工作者」，從來不講中華民國。

侯友宜先是「呃！」再「呵、呵、呵」笑，接著說，兩岸和平是賴清德的使命？那不是在說「漫畫」？一直自稱是台獨務實工作者，還說兩岸和平，明明你（賴清德）就是「說一套做一套」，現在是中華民國，你幾乎都沒在講的，不要說兩岸和平的代誌，你講人民絕對不相信。