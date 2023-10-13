《決戰2024庶民大頭家》完整版

2024總統大選倒數破百日，總統參選人都陸續丟出不少政見。國民黨總統參選人侯友宜昨(12日)接受中視政論節目《庶民大頭家》專訪，談到國人認為現在執政黨有貪腐的問題時，他表示，自己是辦案出身的，辦了將近30年的重大刑案，上任後會在半年內成立特偵組，一個一個查高端、進口蛋、綠電等問題。

節目主持人哈遠儀提問，許多人質疑在民進黨執政之下有許多弊端，包括光電、88槍案、綠電、疫苗等等，會不會當中其實有貪腐的存在?你認為這些美國知道嗎?侯友宜指出，沒有一個民主政府會容許一個貪腐的政府，民主自由國家對貪腐更是不允許，「我更不可能，我是一個警校畢業生、打擊犯罪，對貪腐零容忍」。

侯友宜強調，「我是辦案出身的」，辦了將近30年的重大刑案，上任後會在半年內成立特偵組，由最高檢察署用專業分工、分組，針對人民最關心的官商勾結弊案，一個一個查，譬如高端、進口蛋、綠電，還有疫情期間的「小吃店進口快篩」等問題，一個個都將深入追查，能夠快速地在一年內給人民清楚交待。

侯友宜表示，出來選舉只有兩個目的，第一，國家安全，是我一輩子要顧的，以前是保護人民生命財產，現在涉及國家安全、2300萬人的生命；第二，捍衛公平正義，這是我一輩子的職責，對好人、艱苦人、善良人要好一點，對壞人絕對不要輕易放走、絕對不能放走。