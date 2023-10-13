經受刑人聲請監所投票，台北高等行政法院12日裁定，桃園市選舉委員會在訴訟確定前，應先在台北監獄內，設置投票所或其他適當方法，讓受刑人投票。中選會主委李進勇今表示，現行選罷法沒有不在籍投票制度，即便在監所投票，戒護人員不能進去圈票處，監所必須考量安全問題，已決定提起抗告。法務部長蔡清祥則說，法務部會等到案件確定後，矯正署與所有監所才會進一步處理；法務部會與中選會研商，並按照法院確定判決實施。

李進勇今上午赴立院備詢前，接受媒體訪問關於在監受刑人投票事宜，李說，選罷法並沒有像外國有不在籍投票或是缺席投票制度，國外看到通信投票、代理投票、電子投票等等，這些辦法我國沒有法源，沒法採用，北高行的假處分裁定還有待商確，中選會已決定提起抗告尋求救濟。

李解釋，台北高等行政法院提到，如果在監受刑人要他們回到他的戶籍所在地投票，或是戶籍遷到監所，要在監所附近投票，要有戒護人力，監所人力不足，所以是事實上的不可能。選務機關立場，任何有投票權的受刑人，在戶籍所在地投開票所裡面選舉名冊都有名字，「只是事實上你沒辦法來。」

李說，裁定說要在監所裡面設置投開票所，這有幾點問題，第一，如果在戒護區裡面設置，只有設籍在監所的人才可以投票，在外面的人，同一個選舉區裡面的民眾不可以投票，記者也不能進去採訪，開票也不能公開，這個違反選舉保障的公正公開透明，這是不可以的，中選會不做是因為沒有法源根據。

另外另一種不要設置在戒護區，可以在監所圍牆內或是會客室設置，也許技術上是可以的，但也有很多問題，要跟矯正機關做協商，重點之一，其他民眾在一個戶籍區裡面的也可以進來投票，第二點受刑人要投票，他自己進去投票，戒護人員不能進去，受刑人就不能攜帶戒具，是否造成安全問題等，監所必須考量；中選會關心受刑人公民權，保障投票權應從法制面建立不在籍投票或缺席投票制度，這才是正辦。

媒體詢問，實務上是否做得到在監所設置投票所。蔡清祥則表示，桃園市選委會將針對北高行裁定提出抗告，目前案件還沒確定，法務部會等到案件確定後，矯正署與所有監所才會進一步處理；法務部會與中選會研商，並按照法院確定判決實施。

蔡清祥強調，每個人依法都能行使投票權，但在哪個階段、如何行使，都要依狀況決定。