2024總統大選因為在野整合不如預期，民進黨賴清德「拔劍四顧心茫茫」，迄今似乎找不到主要對手。而「藍白合」因為各有堅持，加上「啦啦隊」也跳到球場指手畫腳，讓場面更加混亂。據悉，國民黨上下悲觀看待明天登場的「黃金會談」，有人已經布局113後的卡位戰，有人則是把希望寄托在「下一個男（女）人會更好」！

雖然「下架民進黨」喊得震天價響，但藍白雙方還是以政黨，甚至參雜個人現實利益的考量，刻意的放話平添變數致延宕整合時程。當雙方主談代表分別派出「鷹派」的金溥聰和黃珊珊，本就不被看好；加上「戰鬥藍」的召集人趙少康先拋「民調6、政黨實力4」的主張，後又嗆查辦黃珊珊的胞兄、潛艦國造召集人黃曙光等，都讓整合會談更添無謂的干撓。

對於總統大選所謂「藍白合」，國民黨只有「侯柯配」的選項，但無奈即使請出藍營「最強操盤手」金溥聰，總統提名人侯友宜民調卻仍持續盤整，套句股市術語，為免「盤久必跌」，侯友宜因為不能靠空戰加分，「球團老闆」朱立倫只能再「下海」，朋分「總教練」金溥聰的主導權，扮演「打擊教練」來補強組織盤，透過陸戰強力拉抬選情。

也因為藍白缺乏互信，也沒有打算為「大局」退讓的空間，因此「黃金會」被視只是過個場，大家行禮如儀，反正民眾黨有提出具體建議，而且聽起來也相當公道，算是仁至義盡，破局責任不是在我。藍營立委參選人檯面上噤聲，但私下也認為民調最沒爭議，最被普遍認同的提名機制，且辯論也是大選必經的考試，提前操練未嘗不是件好事，只是場次可以縮減；事實上，藍營也想不出更好的破解之道。

在侯、柯各有堅持的同時，傳出一直被晾在一邊「玩沙」的鴻海創辦人郭台銘恐蠢蠢欲動。據了解，國民黨副主席連勝文與柯辦主任周榆修與郭台銘長子郭守正都保持聯繫；前副總統連戰之前過87歲生日，還曾邀郭台銘參加壽宴，但卡到選舉敏感時機點，為免成為「摸頭宴」致最後未能成行。只是郭台銘不但不守信用，更只有個位數的支持度，侯與柯若各自找郭搭檔，也無法確保能夠打敗賴清德，捨去最有贏面的藍白合、萬一還背上「歷史罪人」罵名是否值得？雙方上桌談判之前，必須好好好想清楚。