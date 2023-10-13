潛艦案 徐巧芯赴高檢署告郭璽洩漏國防祕密 郭下周列被告（陳志賢攝）

國造潛艦案！徐巧芯赴高檢署告發郭璽洩漏國防祕密

國造潛艦爭議不斷，連日曝光前海軍顧問郭璽錄音檔的台北市議員徐巧芯，懷疑郭璽涉嫌洩漏國防祕密給韓國人，且疑在國造潛艦案涉有「上下其手」情事，13日赴台灣高檢署告發郭璽涉犯《刑法》109條、114條外患罪，台高檢最快下周分「他案」，將郭璽列為被告偵辦。

徐巧芯說，她告發郭璽涉犯《刑法》第109條第1項「洩漏或交付國防祕密罪」，依法處1年以上7年以下有期徒刑，及《刑法》第114條「受政府委任處理外國政府之事務違背其委任至損害中華民國政府」，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

徐巧芯說，高檢署須查明有2個階段，第1階段是郭璽過去在擔任海軍顧問時期，有沒有上下其手或是有不法情事，包含郭璽當時引進了某集團，但是郭在錄音檔內容卻說，該集團是「詐騙集團」，甚至還說「本來說好要找一些不錯的人來，結果來了幾個印度人」，甚至後面的SI公司也說「他們都拿錢不辦事」、「都在聊天」、「該做的報告都沒有交」、「根本就不會」。她質疑郭璽擔任海軍顧問的短短期間，是否有所謂的接受政府相關任務，卻沒有達成相關事項的問題。

徐巧芯說，第2個部分，是在郭璽離開海軍顧問身分後，郭璽去外面組建人頭公司過程中，在錄音檔有聽到許多洩密的問題。高檢署有錄音檔，從裡面一定能聽得出來，郭璽將當時的機密洩漏給韓國人的部分。

徐說，舊潛艦的「延壽計畫」包含人力需求、裝備，郭不但知道，還將內容透露給廠商，預先準備資料。而台船的柳廠長，過去受前參謀總長、也是國造潛艦計畫召集人黃曙光的提拔，錄音檔顯示郭與柳吃飯，甚至有柳與韓國人的對話，需要那一些設備，讓韓國人能提早獲得相關設備的資料，能得到標案。

她認為黃曙光的角色在本案很明確，郭多次在錄音檔說要向黃總長報告，顯示郭知道黃的職務異動，甚至知道潛艦案會給黃管，如此這重大的軍事、人事案，郭能事先知道，而且郭還先告訴韓國人許多設備的細節，甚至還在討論階段就做好教戰守則，教韓國人能獲得台船的青睞，這整個過程會讓外界認為高達4000億預算的潛艦國造案，不能以機密為由，拒絕國會及社會的監督。