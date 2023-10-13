北韓官方媒體今天譴責美國航空母艦駛抵南韓一事，說這是可能會帶來「無法挽回、災難性局面」的軍事挑釁。

路透社報導，美國核動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）打擊群昨天抵達南韓釜山港，預計停留5天參與聯合演習，對北韓展示武力。

北韓中央通信社（KCNA）表示，雷根號的到訪，顯示美國對北韓做出核攻擊的計畫已達到「最嚴重階段」，意味著「核戰即將爆發」。

北韓中央通信社在評論中說：「這是毫無遮掩的軍事挑釁，將導致無法挽回的災難性局面。」

美國和南韓軍方今年已進行一系列強化軍演，美國航艦、潛艦、先進轟炸機都參與其中，以更妥善因應北韓變化多端的核子、飛彈威脅。北韓方面則稱美韓軍演是為入侵北韓做準備。

北韓中央通信社指出，若核子攻擊迫在眉睫，平壤方面將採取其核子方針中訂定的「必要行動」，並矢言「徹底嚇阻並擊退美國及其傀儡引發核戰的瘋狂舉動」。

北韓中央通信社表示，「我們最有力、迅速的第一擊，將對付美國用來迷惑其追隨者的『延伸嚇阻手段』，以及朝鮮半島和周邊地區的邪惡本營」。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1121013