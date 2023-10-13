人行行長潘功勝會見美聯準會主席鮑威爾 11:072023/10/13 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸人行行長潘功勝12日會見美聯準會主席鮑威爾。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中國人民銀行網站13日公告，人行行長、大陸國家外匯管理局局長潘功勝12日在摩洛哥馬拉喀什出席國際貨幣基金／世界銀行年會期間，會見了美聯準會主席鮑威爾，雙方就全球經濟金融形勢、中美央行合作等議題交換了意見。 大陸副外長馬朝旭聯大會見美國代理副國務卿盧嵐 陸外交部美大司司長 會見中美經濟二軌對話美方代表團 陳吉寧會見舒默 盼中美擴大經貿往來實現合作共贏 #會見 #美聯準會 #鮑威爾 #潘功勝 #中國人民銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 習近平會見敘利亞總統 宣布建立中敘戰略夥伴關係 21:592023/09/22 兩岸 普丁在聖彼得堡會見陸外長王毅 並確定十月訪問北京 21:112023/09/20 國際 習近平證實 將會見美參議院多數黨領袖舒默 17:022023/10/09 兩岸 敘利亞總統抵達杭州 陸外交部證實將會見習近平 16:172023/09/21 兩岸 習近平會見舒默 強調寬廣地球容得下中美共同繁榮 19:412023/10/09 兩岸 葉倫訪北京有效果 美中啟動經濟與金融工作小組 23:302023/09/22 國際 教宗特使訪中 談促進對話終結俄烏戰爭 10:022023/09/15 國際 習近平會見柬埔寨總理洪馬內：歡迎洪森親王常來中國 17:072023/09/15 兩岸 韓正會見中美知名人士論壇的美方代表 強調溝通對話 09:062023/10/13 兩岸 敘利亞總統將訪問中國 會見習近平參加雙邊峰會 00:012023/09/20 國際 習近平會見柬埔寨國王 盼走深走實中柬命運共同體建設 12:432023/09/23 兩岸 會見李強 越南總理：盼提升兩國「同志加兄弟」戰略合作關係 22:572023/09/16 兩岸 李強會見寮國總理 共推五大家園與中國東協命運共同體建設 22:582023/09/16 兩岸 會見阿富汗臨時政府代理外長 王毅：徹底清除「東伊運」恐怖勢力 17:432023/10/05 兩岸 習近平會見尼泊爾總理：助力尼泊爾由「陸鎖國」轉為「陸聯國」 10:392023/09/24 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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