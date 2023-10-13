根據中國人民銀行網站13日公告，人行行長、大陸國家外匯管理局局長潘功勝12日在摩洛哥馬拉喀什出席國際貨幣基金／世界銀行年會期間，會見了美聯準會主席鮑威爾，雙方就全球經濟金融形勢、中美央行合作等議題交換了意見。