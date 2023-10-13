砍人啦！嘉義市6旬蕭姓男子騎機車，與方姓外送員疑因轉彎發生糾紛，蕭男竟拿出水果刀刺傷方男的左大腿後逃逸，方男送醫治療，暫無生命危險，警方逮捕蕭男到案，雙方互告傷害、殺人未遂、公然侮辱、毀損等罪嫌。

民眾在「嘉義綠豆大小事」臉書po影片指出，嘉義市西區文化路有行車糾紛，阿北拿刀刺傷熊貓大哥，網友紛紛留言「真的遇到瘋欸」、「現在的人是怎樣壓力有那麼大嗎」；有自稱目擊者指出「那個阿北騎車亂轉彎撞到熊貓，熊貓叫阿北下來理論，阿北一下車就從褲子口袋拿水果刀出來了！嚇死我們了」

方男在臉書po文指稱，我直行車，阿北從巷口沒減速出來，就罵我，我回他說，阿北轉彎車要禮讓直行車，對方不高興就叫我下車，我也沒注意他的刀子就這樣捅過來」。

方母則表示，兒子被砍成重傷，人在醫院，預定今天開刀。

嘉市警一分局表示，12日18時26分接獲報案，經查，方男在文化康樂街口與68歲蕭男有行車糾紛，發生衝突，方男遭刺傷左大腿，蕭男逃逸，方男留在現場接受救護人員簡易包紮，送往聖馬爾定醫院，無生命危險。

警方於當天深夜10時許，在垂楊路查獲蕭男到案，起獲兇刀1把，蕭男騎沒掛牌的三輪電動車，非殘障人士，是腳不方便，訊後全案依法偵辦。