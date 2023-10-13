9月中旬以來台股大盤呈現回檔修正，電子科技類股也呈現跌多漲少，讓不少高股息ETF也跟著受到牽連，然而00929走勢相對抗跌，00929經理人許忠成表示，主要原因在於它所追蹤的指數為「特選臺灣科技優息指數」，選股標準除了篩選出高股息股票外，還考量股票基本面篩選指標，包括股東權益報酬率、股息變異性、股價波動度、本益比等，故可同時兼顧股息及股價成長性。盤點11檔高股息ETF會發現00929雖然是全科技股，卻相對抗跌，近一個月的含息總報酬再次奪冠，難怪投資人們持續買入，單一個月申購金額達357.7億，將另外兩檔千億高股息ETF 0056、00878遠遠拋下。

高股息ETF績效一覽表

資料來源：Cmoney 統計至2023/9/28

年化配息率比台股高！ 關鍵點在「這些」身上

事實上，00929能夠深受投資人的歡迎，除了配息平穩外，最大的關鍵在於「高年化報酬率」，許多財經專家與網紅也紛紛點出這點，目前四次配息加總為0.44元，若以配息0.11元作為基準，0.11 X 12（月）=1.32元/年，若以10月6日收盤價17.35元作為基準點，年化配息率大約落在7.6％。若以五年平均來比較，00929的特選台灣科技優息指數的7.5%，著實優於台股加權股價指數的4.3％。

表/復華投信整理。

除了每個月持續配息受市場肯定，00929的股價能夠持盈保泰，則跟成分股息息相關。復華台灣科技優息ETF經理人許忠成指出，如果大家有注意到，會發現00929持有的每一檔成分股權重是相對均勻的，產業中不僅包含AI類股，也有網通、半導體、IC設計等，所有科技相關的題材幾乎都囊括於當中，以科技類股的股價走勢來看，今年上半年表現最好的是AI族群，然而在科技輪漲的情況之下，其他消費性電子等科技類股也會有表現機會。

00929 提供一站式服務

復華台灣科技優息(00929)經理人許忠成表示，近來台股走勢震盪，AI概念股表現更明顯分歧，而00929不但股價展現防禦能力，尤其月配息機制更直接提供投資人一站式服務，不用辛苦自組月配息的ETF組合，而且月配息還有機會節省二代健保補充保費支出。

復華台灣科技優息(00929)經理人許忠成表示：00929是一檔偏向存股型的產品。(圖/復華投信)

此外，即使短期呈現漲多回檔，連帶00929近期走勢漸緩，但它人氣依然不滅，受益人數顯著增加。ETF上周共增加69,393人，僅兩檔超過萬人，以00929領先群雄，新增15,127人，位居市場第一名，等於每5人就有1人買00929，顯見一般投資人，並沒有很悲觀地去看待科技類股的展望，在績效方面，近期的回跌也沒有把先前的報酬給吃掉，現在反而是多頭行情中的中期回檔，是可以加碼的時間點，投資人不妨把握機會，落實長期存股領息計畫。

(文／林亞樺撰寫提供)

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