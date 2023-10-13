宜蘭縣長林姿妙反批民進黨難道忘了imB事件嗎？（李忠一攝）

民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇陣營今天（13日）舉行記者會，批國民黨縣長林姿妙、立委參選人黃琤婷與日前涉詐2億元，遭羈押的前縣府專員許智信關係匪淺，但林姿妙、黃琤婷譏民進黨「難道忘了imB事件嗎？」反批綠營過去詐騙人民鈔票，現在詐騙選票。

2024賴清德陳俊宇宜蘭縣競選總部發言人陳定霖說，許智信是林姿妙親信、林姿妙女兒林羿伶同學，不只是專員，還受到重用，卻對外打著可投資縣府標案取得2億元，如今許被抓到，縣府卻撇得一乾二淨，「林姿妙難道不是詐騙集團首腦嗎？縣府到底有多少許智信？」

總部發言人薛呈懿說，不只許智信，國民黨從黨中央到地方都在騙，黃琤婷在臉書上稱自己不認識黑道、詐騙份子等，但「許智信你不認識嗎？」林姿妙擔任羅東鎮長時，外界都說黃與許是林姿妙的「金童玉女」，難道黃要跟許切割嗎？

總部總協調陳文昌、組織部部長謝燦輝表示，許智信的詐騙事件侮辱宜蘭鄉親，一個專員可以行騙2億多元，一定是藉著縣長名義在外面行騙，林姿妙與黃琤婷都必須要對縣民有所交代。

林姿妙回應說，許智信一案他已經說了很清楚，選舉到了，民進黨動作特別多，難道民進黨也忘了imB的事件嗎？

黃琤婷說，民進黨過去詐騙人民的鈔票，現在還想來詐騙人民的選票。她表示，陳俊宇是立委陳歐珀的親戚，陳歐珀涉入imB詐騙案，拿詐騙集團的錢，用詐騙集團的車，跟詐騙集團一起做生意，一起炒地皮，這些過去媒體都報導了，而且檢察官也都在偵辦。

黃琤婷表示，至於薛呈懿用詐騙集團拿詐騙所得買的房子當競選總部，這些都是清楚不過的事情；民進黨的候選人不但詐騙國家，拿補助款蓋豪宅自己住，聯合競總的用人也都是跟詐騙集團相關的，難道競總就是詐騙集團的總部？