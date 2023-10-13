根據台中市政府警察局第三分局從今年1月統計至10月1日止，員警在執勤時通報之疑似非法改裝噪音車輛已近3760件，噪音車擾民成夢魘，警方加強執法，除不定期開設「臨時機動攔檢站」，攔檢疑似非法改裝及噪音超標車輛，並結合「取締酒後駕車暨防制危險駕車」專案勤務，全力打擊非法改裝噪音車。

台中市警第三分局指出，12日晚上會同環保局、監理站於南區忠明南路與美村南路周邊，攔檢疑似非法改裝及噪音超標車輛，經由相關儀器設備逐輛實地檢測，整場勤務下來計檢測出3輛不合格、4輛2次改裝車輛，環保局針對不合格車輛於現場依《噪音管制法》規定告發，計開出2萬2800元罰單。

警方指出，除要求不合格車輛限期改善至複驗合格為止。非法改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上9600元以下的罰鍰，並責令檢驗。

警方表示，非法改裝排氣管除違反《噪音管制法》外，亦可能觸犯道路《交通管理處罰條例》，最重可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰。警方表示，將持續規畫勤務加強巡邏查察，主動攔檢非法改裝噪音車輛。

有立委指出，民怨之首就是噪音車，警方也鼓勵民眾勇於檢舉，若發現有非法改裝及噪音車擾寧情事，於30日內檢附相關事證影像，上傳至交通部公路總局「反映非法改裝車輛」檢舉信箱，及行政院環境保護署的「噪音車檢舉網站」，讓噪音改裝車無所遁藏。

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