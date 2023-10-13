綽號「暖聲熊男」的32歲馬來西亞籍歌手丘沁偉，因架設網站與北市前市議員楊實秋的兒子楊澤祖發生糾紛，他陸續在網路發布不實內容的文章，還附上楊的個資及照片，最高法院駁回他的上訴，依非公務機關非法利用個人資料罪判刑6月，得易科罰金，併科10萬罰金，執行完畢驅逐出境確定

馬來西亞籍男子丘沁偉因協助楊澤祖建立網站一事，知悉楊及其父姓名、工作內容、性生活後，因故與楊生爭執後，在2020年11月間至2021年8月間，在不詳地點，在楊實秋臉書等處，接續張貼文章。

文章內容辱罵楊是「恐嚇性侵」、「賣淫為生」、「偷拍、散布性愛影片」、「仗著楊實秋濫訴成性」等語，與公共利益無關之內容，且將楊的之個人影像、家庭、職業、性生活等個人資料公開，以此方式非法利用楊個人資料。

台灣高等法院依犯非公務機關非法利用個人資料罪將丘判處有期徒刑6月，併科罰金10萬元，有期徒刑可易科罰金，罰金可易服勞役，刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，丘提上訴，最高法院駁回確定。

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