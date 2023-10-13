「相信未來會更好，相信有更合適的投資類型可以帶來更大的收穫。」瑞銀資產管理表示，基於因子分析原則的投資流程與哲學，更明確反映了這樣的理念；無論是價值型、成長型、動能原則或其他類型的投資，每一位投資人都有自己的一套信念系統。

就堅守投資信念這點來說，永續投資(或是環境、社會與治理，簡稱ESG)也不例外，投資人除了市場理念，也要加入道德考量，這個觀點當然完全合理。但是績效動機和道德動機並非涇渭分明，個別投資人都說不清楚自己的資本配置中，有多少比例是基於倫理考量，更遑論投資管理機構、中介機構或主管機關了。畢竟，人類的動機與價值觀並不是井井有條，難以明確分類標示。

最省事的做法當然是忽視現今的趨勢，把永續投資扔進垃圾堆，加碼押注利潤至上的投資。美國經濟學家傅利曼(Milton Friedman)的信徒，想必都支持這個觀點，畢竟他是堅定追求股東價值的代表性人物，曾說：「企業只有一個社會責任，就是運用各種資源、參與各種活動，追求最大的利潤，只要在規則容許的範圍內，也就是公開自由的競爭，不涉及詐欺舞弊。」

然而，完全放棄道德考量將會造成重大悲劇，傅利曼本人也澄清，企業負責人的責任應當是「盡可能多賺錢，同時也要遵循社會的基本規範，包括法律和道德習俗兩方面」。

諸如氣候變遷、生物多樣性減損、不平等，種種市場失靈問題帶來了實質的威脅，迫使瑞銀深入審視「社會的基本規範」，並且體認到今天的規範已經轉變。對於機構、政府和投資人，外界要求提高透明度，遵行全球公認的人權標準，減少環境破壞，這些不只是避免罰款的消極對策，更是出自內心的責任感，維護環境以滿足未來的社會需求，社會議題逐漸成為企業議題。

所幸如今已經看到更多的客製化趨勢；結合數位客戶調查及資料蒐集，更重視對客戶偏好的瞭解；公開與私募市場出現更多的產品創新；更敏銳有效的盡職治理，以及更透明的績效貢獻指標。這一切可望改善現況，帶來具體的改變。

顯然，法規正在引導資產配置趨勢，朝向更永續的方向發展，至少強制要求改進資訊揭露。雖然法規執行有時並不順利或未能切合實際需求，但方向仍然很明確，各界最終也會接受。

綜觀這一切，瑞銀資產管理對於資源投入永續投資，歸納出兩點結論：首先，對於主動式委任投資，永續投資必須創造有意義的超額報酬。其次同樣重要的是，永續投資必須取得真實世界的成果，並符合客戶的價值觀。

「超額報酬」是上述兩項議題中，最直接也最容易理解的部分。永續因子確實能夠對資產估值造成重大影響，今天的投資人幾乎不可能忽略這一點。唯有適當理解永續議題和趨勢，才能更有效辨識投資機會及管理風險。