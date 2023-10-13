「WanDau」商業模式憑著不斷地追求進步、同時賦能IT生態系合作夥伴的創新力與衝勁，即使乘著當前的經濟逆風，燦坤仍展現燦坤身為產業龍頭企業積極突破的決心。燦坤開發長李經緯表示，物聯網時代趨勢下，智慧家庭生活漸成為人們理想家的藍圖，燦坤洞察先機、搶先布局，於2022年正式啟動「WanDau商業模式計畫」，是燦坤展現創新精神的關鍵一步，將建商在軟硬體服務上的缺口轉化為商機，從3C家電客製化選品、居家AIOT產品串接應用，到專業3C精品管家及電氣醫生的加值服務，為建案行銷注入新能量。

燦坤WanDau高雄華榮店落成亮相，不僅發起周年慶最強檔「來溫叨坐會員特典」促銷活動，同時燦坤在開幕日當天宣布啟動「企業IT自由配」，未來不只針對家庭客群推動歡喜成家自由配專案，也將瞄準中小企業內需市場，量身打造客製化IT解決方案，導入360度全方位核心服務力，充分發揮3C家電通路平台優勢。

據《2022年中小企業白皮書》資料顯示，台灣中小企業量體占全台企業98%以上，獨特文化特性及經濟基礎，使得台灣得以擁有發達成熟的創業生態。然而中小企業在經營規模與人力資源有限的情況下，常面臨數位IT人才不足的挑戰，在商用3C設備的配置方面亦缺乏精準且全面的專業指引。燦坤深入分析多年來在地企業顧客的諮詢反饋及消費取向，終在今年正式提出專為中小企業主打造的「企業IT自由配」方案，從3C用品的專業諮詢、適性配置、規格性能、升級配裝、售後服務到汰舊換新，為中小企業建構完整有序的IT解決對策。

「企業IT自由配」整合上下游3C資通訊生態系資源，以及燦坤獨有的360度全方位通路服務，以區域性商圈為腹地主動出擊，提供一對一專業的3C服務配置規畫，同時傳遞3C循環再購的永續觀念。燦坤表示，燦坤具國家證照的電氣醫院服務體系，搭配企業客製方案還能享有Surpass級精緻化管理與3C精品管家24小時服務，選購BoBee Care照護再享定期健檢、升級安裝等進階服務。最後導入燦坤ESG舊換新系統，進行3C有價回收的消費循環，同時降低企業IT入手硬體配備成本，偕手企業主實踐永續未來，助力企業提升績效與協作力。