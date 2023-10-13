雅茗-KY主力茶飲品牌「快樂檸檬」過去在中國大陸擁有逾千家門市，為營運重要金雞母。然而，隨著中國大陸餐飲市場過度競爭，且消費市場在2020年COVID-19疫情爆發後大受衝擊，產業競爭態勢惡化導致營運成本大增，嚴重侵蝕雅茗-KY獲利表現。

雅茗-KY透過全資孫公司上海仙(足宗)林於中國大陸發展業務，據年報揭露，上海仙(足宗)林2021、2022年分別虧損達1.41億元、2.96億元，高於雅茗-KY歸屬母公司稅後虧損0.94億元、2.79億元，成為侵蝕其他獲利部門、拖累整體營運的最大元兇。

對此，雅茗-KY董事會去年底已決議調整中國大陸營運模式，12日通過將上海仙(足宗)林7成股權以11.2萬美元售予上海冠軍貿易，處分利益估約4273.6萬元，以目前實收資本額2.5億元計算，約挹注每股盈餘1.71元。處分後持股降至3成，轉為權益法轉投資公司。

同時，雅茗-KY董事會亦決議辦理額度不超過2千張的私募現增，將一併提交股臨會議決，預計通過後1年內分3次辦理。雅茗-KY表示，未來中國大陸市場將改採品牌授權模式發展，並透過私募現增引進策略性股東，強強聯手齊打國際盃，全力衝刺美國及海外市場發展。

雅茗-KY表示，「快樂檸檬」目前已成功插旗20多個國家逾200個城市，並以美國為主力發展市場，已成為美國茶飲市場的領導品牌之一，平均同店營收成長（SSSG）維持逾10％的亮麗數字，品牌知名度、門店規模、單店業績皆在美國茶飲市場位居前段班。

雅茗-KY指出，未來將集中資源在目前仍屬藍海的美國市場發展，而中國大陸事業轉型及策略性股東加入後，集團發展將更輕盈。預期透過創造成長基石、強化營運基石、擴大合盟基石，3大基石可望使營運重返正軌，營運表現可望谷底反彈再出發