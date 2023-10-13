不過，美國政府最近給予韓國三星電子以及SK海力士，對大陸晶片禁售令的赦免權，卻可能會讓被美國打入黑名單的中國大陸記憶體晶片製造商，像是長江存儲等，將面對業務重大挑戰。

中國大陸這個大客戶暫時保住，使得三星電子以及SK海力士虧損連連的財報，短期內不至於雪上加霜。因為，只要熬過這波需求不佳的寒冬，加上大陸不轉單的話，這兩家韓國科技大廠還是可以恢復以往的商業榮景。

根據統計，中國大陸市場約占全球NAND快閃記憶體，以及DRAM產品的三分之一。因此，不僅對三星電子以及SK海力士，大陸這塊大餅也對台灣的台積電至關重要。

無奈，台積電沒有像三星與海力士如此幸運，因為台積電只拿到一年豁免權，但這兩家韓國半導體同業，卻是已享有沒有時間限制的營業權利。台積電有沒有機會得到永久豁免權，目前大概也只有拜登知道而已。

若美國政府日後真的再度緊縮這項晶片禁售令，那大陸晶片製造業者可真的要頭大了。據悉，長江儲存一直跟大陸半導體設備商保持良好的關係，故還是可以拿到受到限制的零組件。對記憶體晶片來說，DRAM以及NAND產品都是非常標準化的，表示可以使用不同公司製造的產品來替代。

美國似乎獨厚韓國三星電子以及SK海力士，外界認為，應該不能單就商業利益來看，美國這項決定是基於許多因素而做的。例如，美國為了要跟韓國維持戰略夥伴關係，多少會給韓國略施小惠。

此外，美國政府會讓三星與海力士繼續在中國大陸境內生產，也是不希望日後再出現晶片短缺的問題。這不僅會害到全球產業發展與經濟成長，同時，美國也難獨善其身。

至於美國政府祭出這種高科技限制令，到底可不可以抑制中國大陸的研發工作，目前還沒有絕對的答案。萬一成功的話，美國將可獲得戰略優勢。不過，假設失敗的話，中國大陸可能會自足自己，並且創造產業新規格等，不利於美國經濟與國安。

政經學者認為，其實拜登政府沒必要採取如此激烈的手段，用來阻斷中國大陸未來發展，反之可與中國大陸坐下來好好談，雙方可以進行建設性的討論，像是一齊制定半導體產業的各項標準等。

近來，外界對習拜會在11月APEC峰會期間舉行的呼聲愈來愈高，拜登也頻頻放話，會在下個月跟習近平見面。談判專家表示，過去幾年被美國一直壓著打的華為，非但沒從地表消失，反而愈來愈茁壯。因此，此時出現美國想要全面封殺中國大陸高科技的新聞，拜登應該只是虛張聲勢，增加談判籌碼而已。