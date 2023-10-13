寇乃馨日前上中天《小明星大跟班》聊「男人的嘴騙人的鬼！不管到幾歲都愛說大話」主題，她自曝曾碰過大學教授立假人設，還拐騙她回家的驚魂記。

寇乃馨表示當時系上有個老師非常帥，有天接到他電話說要幫忙拿作業，「他說『作業在我家，為了謝謝妳，老師先請妳吃飯，我在法國有幾個酒莊，一些高檔菜我也都會做，老師做給妳吃吃看』，但我想說這有點危險，結果他說『我媽媽也在家』，我就去了。」

不料，寇乃馨進到對方家就立馬察覺是場騙局，「我一發現家裡沒媽媽的時候，我就衝出去按電梯，結果他動作比我快，我就說『我9點沒回去，我媽一定報警』。」

事後寇乃馨才從學姊口中得知這位教授是學校出了名的「詐欺慣犯」，更誇張的是畢業後，寇乃馨還在很多地方聽說這個老師都用不同的身分出現在各大夜店，「有一次他看到我們還愣了一下說『你們認錯了，我是他的攣生兄弟』。」該集將於下周一（16日）晚間10點在中天綜合台播出。

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