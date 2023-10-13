美廉社全台共有800多家分店，大多隱身在巷弄卻能生存到現在，一名網紅最近逛美廉社發現5大優勢，包括妥善運用空間、開在巷弄租金較低、價格取勝、酒類多及零售散裝物，認為這些特點是超商和全聯無法取代的。網友看了紛紛表示認同，大讚「有蝦皮店到店的服務，重點還有茶葉蛋」、「店員也很友善」。

網紅團購主雪倫在Tik Tok分享美廉社的優勢，首先是妥善運用空間，她舉例7-Eleven、全家等超商通常講求貨架空間要寬敞，美廉社則善用活動層架，擺放更多商品，「別的超商只能擺1000樣，美廉能擺1500樣。」

再來美廉社大多開在巷弄，租金相對便宜；商品價格比其他超商還低，雪倫在冰箱發現一瓶7元的礦泉水，在外面根本找不到這種價格；店內酒類種類多，而且便宜；另外也有販售散裝水果、小包米，供單身族或小家庭購買。

許多網友看完都表示認同，「高雄都叫酒廉社」、「我家街巷內就有一間美廉社，非常方便，什麼都有」、「很少煮菜的話都會去美廉社買即期的當天煮，真的很便宜」、「我之前出差都去美聯社，還有蝦皮店到店的服務，重點還有茶葉蛋，超好吃」，也有網友讚「美聯社的店員也都蠻友善的」。

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