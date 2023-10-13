季後賽勢不可擋的費城人，13日在分區系列賽G4對陣勇士的關鍵戰役中再度發威，靠著卡斯提阿諾（Nick Castellanos）單場2轟、連續兩場上演雙響炮的帶領下，最終以3比1再次比下勇士，連續2年進軍國聯冠軍賽，也代表大聯盟本季3支百勝球隊金鶯、道奇及勇士全數遭到淘汰。

勇士王牌史崔德（Spencer Strider）先發登板，期待幫助球隊把戰線延長，但表現卻讓球隊心驚膽跳，前3個半局都讓費城人攻佔上得點圈，卻都能全身而退保住不失分內容，包含第2局靠著中外野手哈里斯（Michael Harris）美技製造雙殺化解危機。

例行賽打得嚇嚇叫的勇士打線終於在4局上半給出回應，全隊第一支安打就是打破僵局的全壘打，萊利（Austin Riley）的陽春炮助勇士先馳得點，但是進入季後賽就特別凶悍的費城人，靠著卡斯提阿諾的陽春彈討回來，費城人連續兩天都由他的全壘打破鴨蛋。4局打完雙方1比1平。

季末終於找回打擊手感的崔伊騰納（Trea Turner），5局下展現豪邁揮棒，將球扛出左外野方向形成全壘打，費城人超前1分，前2打席都擊出安打的崔伊騰納只差三壘安打就能上演完全打擊。下個半局又是卡斯提阿諾，把100英哩速球炸出大牆外，連續2天打出雙響炮，成為費城人隊史第一人，也把史崔德給打退場。

勇士7局上2出局之後，接連獲得3次保送擠成滿壘，且又是輪到準國聯年度MVP小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）登場，是勇士一舉逆轉的大好機會，可惜小阿庫尼亞擊出深遠飛球雖然氣勢驚人，但仍被羅哈斯（Johan Rojas）一把接進手套。

費城人一壘手哈波（Bryce Harper）守備時遭到勇士歐森（Matt Olson）撞傷，不過所幸並無大礙。9局勇士再迎來比前頭更好的反撲機會，無人出局進佔一三壘，但勇士接下來卻敲出毫無推進作用的2個鳥飛，再以吞下三振收場，也結束本賽季。