健康資訊普及，越來越多人知道果糖對身體的危害，對於富含果糖的水果也有所疑慮。對此，新陳代謝內分泌科醫師李晨瑜表示，可透過盡量在中午前食用、不空腹吃及選擇較不甜的等4種方法，讓有血糖問題的人也能無負擔地享用水果。

李晨瑜在臉書粉專表示，果糖是一種單糖類，目前很多文獻發現，過量的果糖攝取，會造成高三酸甘油脂、代謝症候群、非酒精性脂肪肝，且與尿酸形成有關。

此外，果糖也會造成非酒精性脂肪肝，原因是果糖會增加肝臟內生性脂質合成，透過一些代謝途徑，形成惡性循環，製造更多的極低密度脂蛋白（VLDL），進而增加心血管疾病風險。

但她也提到，水果雖然含有一定程度果糖，但同時也含有其他重要的營養素，例如豐富的維生素、礦物質、膳食纖維等，均有助於人體健康，因此民眾無須污名化水果，而需要留意勿攝取過多量水果。她因此分享4大食用水果的原則，提供減重中、糖尿病患者或是糖尿病前期的族群。

1. 食用時機：水果盡量在中午前食用。李晨瑜今（13日）受訪時表示，減重中、有血糖問題者，應在中午前吃完水果。因為人體在白天活動量大、代謝速度快，食用水果中的果糖也能較快利用、代謝，較不會對身體造成負擔。因此，若能在中午前吃完，更有利於減重中、有血糖問題的人。

2. 不空腹吃水果：吃水果前，先吃一些蛋白質、蔬菜、油脂類，減緩果糖的吸收代謝。

3. 每餐水果份量為1拳頭：一天最多2拳頭大小的水果。

4. 選擇較不甜的水果：例如芭樂、小番茄、檸檬、藍莓。