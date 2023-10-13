新北市海山警分局今天凌晨獲報板橋四維路有男女打群架，警方到場見雙方均有喝酒，立即控制現場了解，係28歲黃姓女子與28歲吳姓女子口角引起，因報案人指稱看到有人持武士刀，警方搜查相關人車，從28歲陳姓男子車上起獲K他命及1把武士刀，警方遂將雙方共6人帶回查辦。
警方調查，黃女、吳女各自與友人飲酒後，黃女疑誤認吳女係與她有糾紛的對象，上前與吳女口角，雙方爆發推擠，民眾見狀報警，海山分局迅速派員到場，控制鬧事者行為。
據報案人指稱，現場疑有人攜帶刀械，故對在場人車進行盤查，在黃女友人陳男車內查獲K他命及未開鋒武士刀1把。
警方將現場6人帶回釐清，黃女稱日前與人有糾紛，誤認吳女為當事人，故發生爭執。黃、吳互不提告，警方訊後依違反社會秩序維護法將2人函送裁處。另陳男依毒品危害防制條例移送偵辦，所持有的武士刀則送鑑驗後再依法處置。
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