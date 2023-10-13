拜登政府在去年10月初首度對出口中國的晶片技術與設備祭出限制，在相關法規屆滿周年之際，美國商務部現在正在研擬新版的規範。根據最新的政府公告，美國限制中國取得部分先進晶片的規範已經修訂，並已進入最終審查階段。

一名知情人士表示，鎖定中國公司海外事業單位以防堵AI晶片出口管制漏洞的措施，可能納入新版規範中。

根據拜登政府去年最初實施的晶片技術出口規範，陸企的海外子公司可以自由取得被管制的半導體，這表示這些高階晶片可以輕易走私到中國，或讓在中國的用戶由遠端取用。

路透社此前曾報導，在深圳有「中國電子第一街」之稱的華強北，就有商家私下透露可以提供少量的輝達A100晶片，但每片售價為20,000美元，是一般價格的兩倍之高。

消息人士表示，華盛頓正在思考要如何堵住這個漏洞。

此舉凸顯出美國政府要徹底讓中國無法取得頂尖AI技術所面臨的挑戰，以及要堵住出口管制的每個漏洞有多麼困難。

華府智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies,CSIS）主任Greg Allen表示：「毫無疑問地，中國公司正在從海外採購用於數據中心的晶片」，他並指出「加坡是雲端運算的重要樞紐」。

華盛頓當局一直在尋方設法堵住中國能取得AI晶片的漏洞。今年8月美國政府通知輝達和超微，針對中國的AI晶片限制措施將擴及其他地區，包括中東部分國家。

此外，消息人士表示，預計在本月發布的AI晶片管制新規也可能擴大適用對象，將市場上所有公司都納入管制。

目前尚不清楚美國政府要如何堵住能讓中方取用亞馬遜AWS等美國雲端服務的漏洞。這些美國的雲端服務可以讓其客戶取得相同的AI功能。消息人士表示，拜登政府也正在設法解決這個問題。