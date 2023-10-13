儘管暑期過後步入旅遊淡季，但旅遊股受惠國境開放後報復性旅遊需求暢旺，以及獎勵旅遊、包機包銷績優挹注，2023年9月營收淡季不淡，表現持穩高檔甚至創高，帶動第三季旺季營運暢旺，又以易飛網及山富雙雙改寫新高表現最突出。

雄獅9月自結合併營收22.08億元，月增2.45％、年增達5.74倍，為近4年同期高，帶動第三季合併營收66.51億元，季增20.82％、年增達近7.51倍，創近15季高。累計前三季合併營收154.48億元、年增達7.82倍，續創近4年同期高。

而雄獅轉投資的旅天下9月自結合併營收2.92億元，月減4.95％、年增達21.07倍，較疫前2019年同期大增近4成。第三季合併營收9.36億元、年增達近22.54倍，達上半年營收94％。累計前三季合併營收19.29億元、年增達近19.75倍，亦較疫前同期成長3％。

五福9月自結合併營收4.76億元，月減0.13％、年增達近21.73倍，為近4年同期高。使第三季合併營收15億元，季增21.38％、年增達31.84倍，創近4年高。累計前三季合併營收33.91億元、年增達近32.22倍，亦為近4年同期高。

山富12日公告修正9月自結合併營收6.1億元，月增28.04％、年增達近15.05倍，創2016年6月以來近87月高。使第三季合併營收15.35億元，季增36.71％、年增達近12.02倍，改寫歷史新高。累計前三季合併營收31.62億元、年增達11.74倍，續創近4年同期高。

鳳凰(5706)9月自結合併營收2.3億元，月增2.24％、年增達10.61倍，為近4年同期高。使第三季合併營收7.58億元，季增47.01％、年增達近18.23倍，創近4年高。累計前三季合併營收16.26億元、年增達近18.36倍，續創近4年同期高。

易飛網9月自結合併營收2.13億元，月減0.04％、年增達5.38倍，創歷史第三高。使第三季合併營收6.41億元，季增11.82％、年增達近3.97倍，改寫歷史新高。累計前三季合併營收15.73億元、年增達近4.57倍，續創同期新高。

燦星旅9月自結合併營收1.06億元，月減31.07％、年增達近14.97倍，創近4年同期高。第三季合併營收3.9億元，季增達59.46％、年增達21.76倍，改寫近4年高。累計前三季合併營收7.44億元、年增達近17.99倍，創近4年同期高。