台東市區昨天深夜有1隻白色公雞在路上逛大街，民眾擔心可能危及行車安全，便報案向警察求助。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

公雞深夜逛街（讀者提供）

警察工作內容繁雜，台東市區昨天深夜有1隻白色公雞在路上逛大街，民眾擔心可能危及行車安全，便報案向警察求助，2名員警獲報前往設法抓站在汽車後車廂上的公雞，最後是熱心民眾幫忙抓捕，才結束這場公雞流浪記，不過代管的民眾表示，這隻公雞吵得附近居民都睡不著，希望主人能盡快來認領。

1隻公雞正開心地站在1輛汽車後車廂上，2名警察根本沒抓過雞，查訪附近住戶也找不到公雞主人，只好想盡各種辦法處理。只看到員警一下子用手順摸雞頭、又拿警棍設法請公雞站上去，又哄又騙還是沒辦法。最後還是熱心民眾厲害，戴著安全帽不經意地走到公雞身旁，以迅雷不及掩耳速度，一伸手就抓住小公雞，結束這場公雞流浪記。

警方請附近民眾代管公雞，不過公雞叫聲尖鋭，吵得附近居民都睡不著，代管的民眾希望主人能趕快來領回去。

台東警分局寶桑派出所表示，10月12日22時45分接獲110報案，有公雞深夜在馬路上遊竄。員警到場後見1隻白色公雞站立於汽車車頂，與住戶警民合作下順利捕捉，避免雞隻持續在路上逗留遭車輛追撞，以及深夜啼叫影響住戶安寧。

台東警分局表示，目前尚未知曉公雞飼主，暫請有養雞經驗民眾代為飼養，籲請飼主速出面領回，無人認領時將通報主管機關台東縣動物防疫所處理。警方呼籲飼主應善盡飼養責任，倘放任禽、畜、寵物在道路奔走妨害交通，所有人將依道路交通管理處罰條例處最高新台幣600元以下罰鍰。