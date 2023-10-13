南台灣最大時尚盛典第4屆「KFA高雄時尚大賞」將於15日在高雄大港橋展開一場前所未見的遊艇時裝秀，除了搶先曝光KFA時尚大賞入圍決賽的設計師作品，更攜手旅德設計師黃世舜個人品牌「＃DAMUR」，在遊艇上展演其台北時裝周品牌秀，以大膽和顛覆性的創意，創造高雄海港獨有的時尚風景。
高市府青年局長張以理表示，高雄時尚大賞本屆收件數創新高，由專業評審團歷經初選、複選嚴格評選出10組優秀作品，在決賽之前於此次遊艇時裝秀搶先曝光，本屆賽事特別結合港都特色，打造別出心裁的水上時裝秀，而旅德設計師品牌＃DAMUR的聯合展演，也對參賽的新銳設計師有莫大的激勵效果。
張以理指出，這次遊艇時裝秀與黃世舜攜手合作，希望以其國際經驗啟發國內新銳設計師，未來能共同在國際市場向世界展示獨特的時尚新視野。此次活動除了有伊林模特兒走秀外，還有高雄時尚大賞活動培訓的在地模特兒，期待以高雄為中心，創造青年設計師發揮長才的舞台，也希望促進時尚從業人員在地扎根，活絡相關產業鏈並帶動地區經濟。
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