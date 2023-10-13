【全程字幕】賴清德喊「兩岸和平是使命」 侯友宜驚呼「一字」大笑 @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜今天到嘉義縣中埔鄉的護理之家與長者互動，他受訪時要大家每天問民進黨總統參選人賴清德「反對台獨嗎？」要講清楚，不守中華民國憲法，就是在騙選票。

侯友宜說，要問賴清德三件事，第一你當行政院長期間很清楚表態是台獨務實工作者，大家認為你是「台獨金孫」，今天你選中華民國總統，你有要遵循中華民國憲法嗎？有要站出來反對台獨嗎？若從頭到尾不表態，你真的說一套做一套，騙選票，請賴清德站出來反對台獨很明確宣示，請大家每天問賴清德反對台獨嗎？請講清楚。

第二要問民進黨執政做得哩哩落落，貪汙腐敗，官商勾結，好多事情你（賴清德）到現在都沒說，高端疫苗弊案、缺蛋內幕重重，光電弊案，完全沒有講過一句說，人民不可以問你嗎？人民問你就說「哪一件？」你完全不知道嗎？希望講清楚，你當行政院長、副總統任內講了很多食安，卻都沒有交代清楚，對人民完全不負責。

第三問，我到高雄黃昏市場拜票，有店家再三告訴我「新潮流不散，台灣了（賠）一半」，賴清德出來選舉是為人民還是為新潮流？光是綠色發電，變成綠色發財，就是「綠能我不能」，賴清德要講清楚是為人民而選舉，還是為新潮流選舉？