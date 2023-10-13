38歲韓國男星宋仲基所拍新片《禍亂：地下秩序》最近上映，傳聞他為這部片零片酬演出，7日出席活動時他澄清報導出爐後引來許多熱議，前幾天和製片公司代表吃飯時，對方把手上戴的手錶做為報酬讓給宋仲基，笑說：「所以我收到報酬了」，然而該錶其實不是什麼名錶，可見他對電影的付出，他也在其他受訪表示，當爸後變得務實，以後不能再做零片酬的工作。

宋仲基今年初和英國籍的凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）結婚，6月迎來長子，近日他上Youtube節目《B tv 李東鎮的Piarchia》，分享拍電影與電視劇的不同，認為拍電視劇得到觀眾的回應比較快，負評出現也快，「我還在想又還沒結束，還面還有幾集沒放呢」，而拍電影心態比較輕鬆，雖然也會擔心大眾反應，但不像電視劇有壓力。

드라마에 이어 영화도 인생작?! [화란] 비화

近期韓媒報導，身為人氣演員的宋仲基為了電影《禍亂：地下秩序》，義氣答應無片酬演出，他笑說沒有想到引來這麼大討論，會讓他擔心之後會不會又有製片方提出零片酬的要求，但現在的他已經無法再一頭熱答應，直言：「因為孩子最近出生了，要努力賺錢」。

宋仲基表示已經拿到製片代表給的一只電子錶抵片酬。（圖／翻攝自微博）

7日宋仲基出席釜山電影節活動時再度被問到零片酬的事，他表示當時看完劇本很喜歡，但擔心預算變高可能勢必要加入一些「票房大賣公式」，例如飛車戲或動作戲等，但劇本所說的不是這樣的故事，因此為了壓低預算，答應了零片酬演出，他也補充不是什麼都沒拿到，前幾天跟製片商吃飯時，對方提議要用手上這支錶抵債，他也同意，看起來是價格一般的電子錶，引來粉絲說：「手錶就是片酬，這手錶真的怪可愛的」、「好可愛的劇組，專訪幽默宋仲基哈哈哈」。