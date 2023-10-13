美系外表示，聯發科在即將到來由人工智慧驅動的產品週期定位良好，且近期5G SoC價格競爭有所緩和，聯發科第三季營收季增 12%，優於財測預估的6~11%。

美系外資指出，手機上的Edge AI(邊緣AI)看起來還為時過早，包括「有什麼殺手級應用程式」、「什麼時候可以觸發智慧型手機更換週期」等，其實目前還沒有看到任何手機上離線人工智慧的殺手級應用。然而，大陸的智慧型手機生態系統正在現在引入離線LLM(大型語言模型)，如果有殺手級應用程式在未來12個月內發布，預計Edge AI將為聯發科帶來規模約30億美元的收入，主要是來自較高的半成品含量和更換週期。

美系外資表示，大陸智慧型手機需求沒有變化，但科技通貨緊縮(價格彈性)可能會引發新5G手機購買力，原因不外乎價格彈性下相較二手機市場新機較有競爭力。

至於華為是否會對聯發科產生威脅，美系外資表示，華為的5G SoC(系統單晶片)出貨量受到中芯國際FinFET產能的限制，且預計2024年供應量為2500萬套，佔大陸5G市場10%的市佔率，故對聯發科的影響應該是可控制的。聯發科有鑑於其晶片短缺，已經停止降價，而高通在定價上的積極性也不如2023年上半年。

美系外資最後表示，聯發科在2024年將迎來新營收成長動力與週期復甦，也預計人工智慧將帶來60億美元的額外營收，即貢獻聯發科2026年約28%的營收。